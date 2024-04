Meteo 1 maggio in Toscana, torna il maltempo con pioggia e temporali. Temperature sotto i 20 gradi

Firenze, 29 aprile 2024 – Il meteo continua a non regalare gioie. Se da ieri siamo tornati ad assaggiare il tepore estivo, prepariamoci a riaprire l’ombrello proprio il giorno del primo maggio. Oggi e domani il bel tempo continuerà a farci compagnia, anche se oggi sono attesi dei rovesci pomeridiani sull’Appennino settentrionale e domani sono previste piogge “forse più frequenti” nelle zone interne della Toscana, sempre nelle ore centrali. La colonnina di Mercurio raggiungerà domani i 29 gradi.

Meteo 1 maggio in Toscana

Il primo maggio non porterà bel tempo. Già dalla mattina di mercoledì, come fanno sapere dal Lamma, ci sarà un “peggioramento meteorologico, associato ad un abbassamento delle temperature, che non andranno oltre i 21 gradi”. Ci saranno “locali temporali”, in particolare al centro sud. Il 2 maggio “sarà sempre all’insegna del maltempo”, che ci farà poco gradita compagnia fino al 3 maggio. Un miglioramento lo avremo nel prossimo fine settimana. Soprattutto domenica 5 maggio sarà una bella giornata primaverile. “Ma già da martedì 7 ci sarà un nuovo probabile peggioramento - proseguono dalla sala meteo -. Insomma, maggio si preannuncia meteorologicamente instabile. Nulla di eccezionale, comunque. Si tratta della tipica variabilità primaverile”.

Meteo 1 maggio in Toscana, temperature massime sotto i 20 gradi

Le previsioni dei prossimi giorni

Queste le previsioni per i prossimi giorni del consorzio meteo Lamma:

Lunedì 29 aprile. Cielo poco nuvoloso con addensamenti in mattinata al centro-sud e nel pomeriggio nelle zone interne. Isolati rovesci pomeridiani non possono essere esclusi sull'Appennino settentrionale. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi sottocosta. Temperature: in ulteriore aumento, punte di 26-27 °C nelle pianure interno.

Martedì 30 aprile. Inizialmente sereno o poco nuvoloso; sviluppo di nuvolosità cumuliforme nell'interno nel pomeriggio con possibilità di brevi e locali rovesci. Nubi in aumento in serata. Venti: deboli-moderati dai quadranti meridionali sulla costa, deboli variabili nell'interno. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo a sud dell'Elba. Temperature: stazionarie o in lieve aumento con punte di 27-29 °C nelle zone interne di pianura.

Mercoledì 1 maggio. Molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse localmente a carattere di rovescio o temporale. Venti: orientali (est sud est) fino a moderati sulla costa Mari: mossi. Poco mossi sottocosta a nord di Piombino. Temperature: minime in aumento, massime in sensibile calo.

Giovedì 2 maggio. Nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio. Nel pomeriggio possibili rovesci nevosi in Appennino oltre i 1400-1500 metri. Venti: moderati-forti sud occidentali. Mari: molto mossi, specialmente nella seconda parte della giornata. Temperature: in calo con massime tra 15 e 18 °C in pianura.