Funerale di Mattia Giani, il giorno del dolore. A San Romano l’ultimo saluto al giovane calciatore

Montopoli in Val d'Arno (Pisa), 22 aprile 2024 – Una giornata avvolta da un’atmosfera di profonda tristezza e commozione. Oggi, in un giorno carico di dolore e struggente ricordo, si tengono nel Santuario della Madonna di San Romano a Montopoli in Val d’Arno i funerali di Mattia Giani, il calciatore di 26 anni del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita contro il Lanciotto, a Campi Bisenzio, ed è deceduto poi lunedì mattina all’ospedale Careggi di Firenze.

Da ogni angolo della Toscana, e non solo, tantissime persone si sono radunate per rendere omaggio a Mattia. Amici, familiari, compagni di squadra, calciatori di altre squadre e tifosi si stringono in un abbraccio collettivo per darsi forza, sostegno e solidarietà di fronte a una disgrazia inaccettabile che ha colpito il cuore di un’intera comunità.

Le magliette per Mattia ai piedi dell'altare (Foto Luca Bongianni)

Sotto all’altare della chiesa sono state disposte una accanto all’altra le magliette delle squadre di calcio che hanno voluto rendere omaggio a Mattia. Ma anche foto, biglietti, ricordi di quel giovane la cui vita è stata interrotta troppo presto.

Ieri, nella prima domenica dopo la tragedia avvenuta in campo a Campi Bisenzio, in tantissimi hanno reso omaggio a Mattia. Miko lazzarini dell’Arezzo gli ha dedicato il gol del pareggio a Perugia. I tifosi del Grosseto, del Pontedera, del Real Forte Querceta, ma anche i tifosi del basket durante il derby di Livorno Libertas-Pielle hanno mostrato striscioni dedicati al giovane calciatore.

Gli striscioni per Mattia Giani e una foto del ragazzo

Oggi è anche il giorno del lutto cittadino. I commercianti di San Miniato, Ponte a Egola e San Miniato Basso in occasione dei funerali hanno osservato un minuto di silenzio e tutti i negozi hanno tenuto le saracinesche abbassate e le luci spente. Un gesto di rispetto e di vicinanza al dolore della comunità e dei famigliari del giovane Mattia.