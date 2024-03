Uccisa dal marito a Barga, i funerali e l’ultimo saluto: “Non dobbiamo restare indifferenti”

Fornaci di Barga (Lucca), 13 marzo 2024 – Chiesa di Cristo Redentore a Fornaci di Barga, ore 15.30: hanno inizio le esequie di Maria Batista Ferreira, cinquantunenne vittima di femminicidio lo scorso 26 febbraio per mano di Vittorio Pescaglini, dal quale si stava separando.

Semplice, composto, silenzioso, l’ultimo saluto a Maria, celebrato dal parroco del paese, don Giovanni Cartoni. A parlare è stato il profondo dolore della figlia e delle più care amiche della donna, sedute insieme a lei durante tutta la cerimonia.

Un momento del funerale (Foto Borghesi) e, nel riquadro, la vittima

La figlia, giunta dal Brasile nei giorni scorsi per partecipare alle esequie della mamma persa in circostanze tanto tragiche, ha accarezzato la bara coperta di rose bianche e rosa e ha rivolto a lei poche parole commosse poi, tra le lacrime, si è diretta nella panca a lei riservata inforcando occhiali neri a coprire il volto.

Presenti le istituzioni e tanti primi cittadini della Valle con, tra gli altri, Caterina Campani sindaco di Barga, luogo dove si è consumata la tragedia, e Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, dove Maria viveva con il marito e stesso comune dove adesso è stata accolta la figlia Geanini, ospite nell’abitazione della migliore amica della mamma, anche lei di origini brasiliane.

Il grande abbraccio per la famiglia di Maria è arrivato anche dalle tante attività commerciali di Fornaci di Barga che hanno chiuso i battenti in segno di rispetto e condivisone del cordoglio per tutta la durata delle esequie. La salma è stata tumulata nel cimitero comunale di Loppia, nel comune di Barga.