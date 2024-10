Maratonina, cambia il percorso dei bus

Arezzo, 24 ottobre 2024 – Ad Arezzo, domenica 27 ottobre 2024 dalle ore 7 alle 13.30 verranno istituite variazioni al transito in alcune strade cittadine per lo svolgimento della Maratonina, evento podistico giunto all’edizione numero 24.

Linee A+ e B+

Le corse provenienti da capolinea giunte in Via Veneto si attesteranno al terminal. Aspetteranno l’orario previsto per il passaggio alla fermata Stazione lato Piero Della Francesca e riprenderanno regolare servizio dal terminal fino al capolinea.

Linee C – D – E - G

Non svolgeranno servizio.

Linee N – O – P - T

Le corse provenienti dal capolinea, raggiunta via del Rossellino, devieranno in destra verso Baldaccio – V.le Cittadini – Via Veneto (ex Standa) – Fermata Terminal esterno e regolare servizio.

Linea Q

Effettuerà solamente il percorso di Patrignone. Partenza dal Terminal con orario di Via Roma – Via Piero della Francesca – Via Rosellino e regolare percorso. Al ritorno verso il centro, raggiunta via del Rossellino, devierà verso Baldaccio – V.le Cittadini – Via Veneto (ex Standa) – Fermata Terminal interno, dove si attesterà ad aspettare l’orario di partenza.

Linea R

Partenza da Terminal interno – Via Piero della Francesca – Via rosellino e regolare percorso. Da via Buonconte da Montefeltro direzione stazione devierà per Via Tarlati – Via

Emilia – Via della Chimera – Via del Rossellino - Baldaccio – V.le Cittadini – Via Veneto (ex

Standa) – Fermata Terminal.

Linea S

Partenza da Terminal interno – Via Piero della Francesca – Via Rossellino – Via della Chimera – Via Emilia – Via Tarlati – Via Buonconte da Montefeltro e regolare percorso. Da via del Rossellino direzione stazione verso Baldaccio – V.le Cittadini – Via Veneto (ex Standa) – Fermata Terminal.

Linee 138 e LS5

All’entrata città transiteranno da Via Veneto (ex Standa)-Terminal

Il servizio di sostituzione Treno linea SFT effettuerà sia la partenza che arrivo dalla fermata in Via Baldaccio D'Anghiari (fermata 8@ARZ009).

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane