Le grandi star del Love Film Festival. Quando il cinema incontra la passione

Perugia, 26 giugno 2024 – Film & love: due parole di quattro lettere che si baciano nel nome dell’arte e della passione. Quattro giorni consacrati al cinema & all’amore. Taglia un traguardo importante, quello della decima edizione il “Love Film Festival “ e con il suo cartellone carico di star, proiezioni e incontri torna da domani a domenica 30, alla Sala dei Notari e al cinema Méliès di Perugia, con ingresso libero.

L’inaugurazione , domattina, sarà con la madrina Elisabetta Pellini, il fotografo Gianluigi Di Napoli e interventi video di Filippo Timi (perugino doc) e Lucia Mascino per entrare poi nel cuore del programma, con sette proiezioni, una rassegna di cortometraggi d’autore e tre presentazioni di libri: alla sala dei Notari domani alle 17.30 incontro con Claudia Gerini e la sua autobiografia “ Se chiudo gli occhi. Vita, amori e passioni di una pragmatica sognatrice “, venerdì 28 alle 21.30 Laura Morante con il suo libro “ Brividi immorali. Racconti e interludi “ e sabato 29 alle 18 il regista Paolo Genovese con “ Il rumore delle cose nuove“.

Per le proiezioni si vedranno al Méliès “ Maschile Plurale “ di Alessandro Guida, commedia di Amazon Prime alla presenza di Michela Giraud, “ Encounter Love “ del cinese Chen Fei, “ Mimì il principe delle tenebre “ di Brando De Sica, ospite a Perugia, la finale dei cortometraggi con Enzo Miccio.

E poi sabato 29 il documentario “ Mostruosamente Villaggio “ dedicato a Paolo Villaggio, il film “ Eo “ di Jerzy Skolimowski (in video collegamento) e alle 21.30 “ La caccia “ con due super ospiti, Marco Bocci, regista e Laura Chiatti, interprete. Gran finale domenica con la proiezione alle 10 di “ Dante “ seguita alle 11 dall’incontro con Pupi e Antonio Avati. E la sera premiazione dei vincitori e concerto-racconto in onore di Ennio Morricone di Alessandro De Rosa.

«Speriamo di aver dato un contributo alla crescita e allo sviluppo del cinema in Umbria" ha detto il fondatore e direttore artistico Daniele Corvi nel presentate il programma a Palazzo dei Priori. Sarà la passione il tema di questa edizione, partendo dalla locandina del Festival, uno scatto di Di Napoli che immortala Timi, e Lucia Mascino.

«Una foto che non ha bisogno di spiegazioni, è la passione in tutti i suoi aspetti" sottolinea Corvi. Al suo fianco, ci sono Fabrizio Stazi, direttore Fondazione Perugia e Giovanni Parapini, direttore Rai Umbria che elogia il Festival "per la vicinanza ai diritti civili col progetto “ No woman no panel “ per la parità di genere".