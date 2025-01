Lotto, terno e ambo centrati a Monteroni d'Arbia: vinti 23mila euro

Siena, 20 gennaio 2025 – La Toscana continua a essere una terra baciata dalla fortuna, dopo la maxi vincita dei giorni scorsi a Firenze al MillionDay che ha fatto intascare a un fortunato vincitore, o vincitrice, un milione di euro, sabato 18 gennaio a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena, grazie a un terno e tre ambi centrati al Lotto sono stati vinti 23mila euro.

Come riporta Agipronews l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 10,1 milioni di euro, per un totale di 70,6 milioni di euro da inizio 2025.