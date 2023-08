I Lions della Toscana scelgono Casa Marta come service annuale

Firenze, 18 agosto 2023 - Sarà la Fondazione Casa Marta la beneficiaria del service del Distretto Lions 108 LA (Toscana) nell'annata 2023-2024, avviata appena lo scorso luglio. L'impegno verso la ben nota realtà fiorentina coinvolgerà tutti i club del nostro territorio regionale ed avrà l'ambizioso obiettivo di raccogliere 160.000 euro da destinare all'arredamento degli ambienti che ospiteranno i piccoli degenti ed i loro familiari. “Un service distrettuale -commenta il Governatore Alberto Carradori- rappresenta una possibilità importante per motivare e coinvolge i soci dell'intero territorio regionale, oltreché dare a noi Lions l'opportunità di raggiungere obiettivi solidali importanti. Pur essendo una struttura fiorentina adiacente all'Ospedale Meyer, il valore di Casa Marta è rappresentato dal beneficio che potrà portare a tutte le famiglie della Toscana. Inizialmente -continua il Governatore- ho avuto quasi paura a presentare ai soci temi dolorosi come hospice pediatrico e cure palliative destinate ai bambini. Invece, conoscendo più in profondità questa realtà speciale, ho potuto apprezzarne il valore e le prospettive e dalla paura iniziale sono nati grande passione e coinvolgimento, condivisa anche dai Club toscani, cui è stato presentato il progetto durante la cerimonia per l'attribuzione delle cariche, alla presenza della presidente di Casa Marta Benedetta Fantugini”. Il service annuale dei Lions toscani prevede il finanziamento di una parte importante dell'arredamento dell'hospice, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione. Nello specifico, saranno acquistate monta lettighe ospedaliere e attrezzature per quattro unità abitative, grazie anche al contributo della Fondazione Internazionale dei Lions LCIF.