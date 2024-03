Leonardo Pieraccioni a favore di Cure2Children nel Teatro Boito di Greve in Chianti

Greve in Chianti, 17 marzo 2024 – Ha intrattenuto il pubblico con uno spettacolo di mezz’ora Leonardo Pieraccioni, in apertura dell’evento a favore della Fondazione Cure2Children – di cui è testimonial -, che ha previsto la proiezione speciale del suo ultimo film "Pare parecchio Parigi" al Cinema Teatro Boito di Greve in Chianti. Il ricavato della serata – fortunatamente gremita di persone - è destinato alle attività della nota Fondazione fiorentina a favore della lotta contro i tumori infantili. “Perché Leonardo Pieraccioni sostiene Cure2Children? – è il commento di Marco Pratesi, promoter e fundraiser della Fondazione – Perché ha potuto toccare con mano la serietà del nostro impegno. Da subito ha creduto nella nostra mission e questo evento è stato una grande soddisfazione per noi, soprattutto perché l’incasso derivante dalla vendita di un biglietto servirà per acquistare due scatole di medicinali salvavita per i bambini malati di tumore che si trovano a dover combattere contro questa terribile patologia in Paesi del mondo in cui le risorse a disposizione della sanità sono molto scarse. Voglio ringraziare la famiglia Ferruzzi per averci messo a disposizione il locale, Olivia Gentile, nostra testimonial, e l’amministrazione comunale per il sostegno costante alle nostre iniziative. Ma soprattutto i partecipanti, che hanno davvero contribuito a cambiare la vita di un bambino malato.” Cristina Cianchi, presidente di Cure2Children, spiega che “Il farmaco che andremo ad acquistare si chiama Onco Carbide ed è un chemioterapico salvavita molto efficace nella cura dell’anemia falciforme. Questa patologia ha il triste primato di occupare il primo posto in termini di sofferenze patite, a causa delle crisi molto dolorose vaso-occlusive che colpiscono le estremità - per questo si parla di sindrome mano-piede. Una delle complicazioni più pericolose è la sindrome polmonare acuta per infiltrati polmonari legati all’occlusione dei piccoli vasi, che si manifesta con febbre elevata e leucocitosi." È possibile sostenere in ogni momento l’attività di Cure2Children donando direttamente sul sito dona.cure2children.it. Caterina Ceccuti