Latitante, ricercato in Francia da 16 anni, rintracciato e arrestato a Viareggio

Viareggio, 14 agosto 2023 – La Polizia ha rintracciato e arrestato un albanese che era ricercato in Francia da 16 anni.

Si tratta di un 40enne, trovato in un controllo a un hotel di Lido di Camaiore, che le autorità francesi richiedono di arrestare come persona coinvolta in un traffico di stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Viareggio lo hanno raggiunto e bloccato nella stanza dove era alloggiato, facendo finire la sua latitanza che durava da 16 anni,. Ora è nel carcere di Lucca a disposizione della corte di appello di Firenze per le procedure di estradizione.