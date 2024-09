La regista e produttrice Chiara Tilesi: "Ancora troppa la violenza sulle donne"

Firenze, 13 settembre 2024 - È arrivata con un volo dalla Turchia appositamente per partecipare all’incontro promosso a Villa Viviani dal Rotary Club Fiesole la nota regista e produttrice Chiara Tilesi, il cui ultimo film “Tell it like a woman” ha ricevuto una nomination all’Oscar. La presidente Manila Peccantini ha presentato ai soci la celebre professionista italiana - ora residente a Los Angeles – anche e soprattutto per l’importante impegno sociale portato avanti fin da quando era giovanissima “Sono andata in America a 18 anni – ha spiegato Tilesi – per studiare cinema e ho subito compreso l’enorme potere dei media nel plasmare il DNA culturale della società. Noi siamo ciò che vediamo”. Di qui la volontà di creare prodotti cinematografico-culturali di spessore sociale, come il primo film “All the invisibile children” (2005) dedicato ai bambini vittime di sfruttamento, cui hanno partecipato registi del calibro di Spike Lee e Ridley Scott. È del 2015 la creazione invece della casa di produzione “We Do It Together”, di carattere internazionale, impegnata nella lotta contro tutte le forme di violenza sulle donne, cui hanno preso parte anche molti volti noti del panorama italiano. “Collaboriamo molto con le Nazioni Unite ed enti internazionali perché la violenza sessuale, fisica e psicologica contro le donne possa cessare -spiega Tilesi-. Anche in aree del mondo democratiche come gli Stati Uniti si verificano ingiustizie come l’impossibilità in alcuni stati di abortire anche se la donna è stata stuprata. In Italia il numero dei femminicidi è sconvolgente. Ma attraverso la filmografia possiamo promuovere un cambiamento che uomini donne devono sostenere insieme.” Alla serata era presenti la presidente di AIDDA Toscana Paola Butali. Caterina Ceccuti