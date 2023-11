La Fondazione ITS “Energia e Ambiente” si aggiudica il terzo posto nella categoria ITS - Academy del premio “Storie di alternanza e competenze”

Arezzo, 24 novembre 2023 – Nell’ambito della 32esima edizione di JOB&Orienta, il salone nazionale dell'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro in svolgimento a Verona fino a sabato 25 novembre si è tenuta la cerimonia di consegna del premio “Storie di alternanza e competenze” promosso dalle Camere di Commercio italiane e da Unioncamere.

Giunto alla sua sesta edizione, il premio ha come obbiettivo la valorizzazione e la visibilità dei racconti di alternanza attraverso la realizzazione di videostorie che raccontino le attività progettuali e le esperienze realizzate nei percorsi di tirocinio curriculare e di apprendistato.

Il premio, che prevede anche un livello provinciale che serve da selezione per la fase nazionale, ha riscosso in questi anni un ampio interesse da parte degli Istituti scolastici e degli ITS come testimoniano i 2.729 progetti presentati, i 2.200 istituti e i 30.000 studenti partecipanti nelle precedenti cinque edizioni.

Sono stati quindi premiati i racconti realizzati nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), di alternanza rafforzata, di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello) realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy su tematiche della transizione digitale, della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, del Made in Italy e dell’educazione finanziaria e all’imprenditorialità.

E fra i tre Istituti selezionati all’interno della categoria “ITS Academy – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello” si è aggiudicato il terzo premio il progetto - già vincitore a livello locale nella selezione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, “ Energia e Ambiente 4.0; Tecnico superiore dei sistemi energetici e ambientali” realizzato dalla Fondazione ITS “Energia e Ambiente” con sede legale a Colle di Val d’Elsa.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della Fondazione, il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena Massimo Guasconi ed il Segretario Generale Marco Randellini.

Si tratta di un importante riconoscimento anche per l’attività che la Camera di Commercio ha realizzato nel corso di questi anni sulle tematiche dei percorsi di alternanza, attività che ha permesso di attivare rapporti di collaborazione on gli istituti scolastici e gli enti di formazione, universitari e di alta specializzazione, del territorio.

Peraltro, a livello regionale, è proprio la Camera di Commercio di Arezzo-Siena che coordina il gruppo di lavoro che Unioncamere Toscana ha creato per promuovere i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Un impegno particolare è stato dedicato al capitolo delle certificazioni delle competenze che supporta i giovani in cerca di occupazione a dimostrare ai datori di lavoro il possesso di competenze acquisite durante gli anni formativi anche in contesti non formali e informali.

Per supportare le imprese e per aiutare coloro che sono in cerca di occupazione le Camera di Commercio, in collaborazione con Unioncamere e Dintec, hanno sviluppato un percorso che, attraverso uno specifico portale, è in grado di attestare e certificare le competenze maggiormente richieste dalle imprese.

Il servizio è erogato tramite una piattaforma digitale gestita a livello nazionale da Unioncamere: con il superamento di una apposita prova on line di verifica gli studenti potranno inserire nei propri curriculum la certificazione acquisita che potrà anche essere codivisa con i canali social.

Un progetto è nato grazie alla collaborazione del sistema camerale con la Rete delle scuole aderenti al M2A (Meccanica, Meccatronica e Automazione) e con Federmeccanica per la certificazione delle competenze non formali nel settore della Meccatronica.

Parallelamente analoghe progettualità sono state sviluppate per il settore del turismo (in collaborazione con la rete degli Istituti alberghieri Re.Na.I.A. e l’associazione di categoria FIPE), per il Tessile Abbigliamento Moda (con la rete degli istituti TAM e Confindustria Moda) e per l’agrario (con la rete degli Istituti agrari Re.N.Is.A).

Si tratta per il sistema camerale, di un progetto importante non soltanto per le specifiche competenze che su queste tematiche sono state assegnate dal legislatore ma anche per il ruolo che nel corso di questi anni L’Ente camerale è venute ad assumere nel sostenere tutte quelle iniziative finalizzate alla riduzione del mismatching tra domanda e offerta di lavoro, fenomeno evidenziato anche dalla reportistica del progetto Excelsior.

Favorire il più possibile la qualificazione della domanda può contribuire a facilitare l’ingresso dei nostri giovani nel mondo del lavoro mentre, per il sistema imprenditoriale può costituire una valida opportunità per attingere collaboratori formati e in linea con le proprie attese ed esigenze.