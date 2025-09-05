Investitura dei Giostratori e Bollatura dei Cavalli, la cerimonia

Arezzo, 5 settembre 2025 – Domani, sabato 6 settembre, alle ore 11.30 in piazza San Francesco , si terrà la cerimonia di Investitura dei Giostratori e Bollatura dei Cavalli , cerimonia con la quale i capitani dei Quartieri “investono” dell'onore di correr Giostra i due giostratori titolari e si scelgono i cavalli con cui essi sfideranno il Buratto il giorno successivo.
Alle ore 11.00 è previsto il raduno in Piazza della Libertà da cui il corteo si muoverà verso Piazza San Francesco dove alle 11.30 avrà inizio la cerimonia.