Arezzo, 29 marzo 2025 – Tanti: “Incontro al Cas di Palazzo del Pero per condividere le tante iniziative fatte”

“Dalla valorizzazione della scuola all’impegno per le iniziative di comunità fino alla sicurezza: su Palazzo del Pero è forte l’attenzione della Amministrazione anche grazie al lavoro del consigliere Lucci”

“E’ stato molto positivo incontrare i cittadini di Palazzo del Pero al centro di aggregazione sociale e condividere con loro le molte iniziative che stanno facendo per fare sempre di più dei centri di aggregazione sociale dei luoghi di comunità, di prossimità e di collegamento con l’Amministrazione comunale. In particolare questa realtà è molto attiva nell’ambito culturale e anche in progetti dedicati ai bambini e alle persone anziane proprio per sottolineare il valore dello scambio intergenerazionale e anche della collaborazione tra cittadini che condividono insieme la vita di un paese. Come in precedenza, anche oggi e nel futuro, cercheremo di essere quanto più possibile vicino a queste iniziative sostenendole direttamente e indirettamente. Questo momento è stato utile anche per ripercorrere due punti che stanno particolarmente a cuore alla popolazione e che sono seguiti dall’Amministrazione, ovvero la valorizzazione della scuola di Palazzo del Pero e le risposte legate alla sicurezza anche alla luce degli ultimi fatti che si sono verificati. Per quanto riguarda la scuola, il 7 marzo scorso abbiamo avuto un incontro bello e partecipato grazie anche alla presenza sia delle famiglie che della preside dell’Istituto Margaritone supportata anche dagli educatori, dagli insegnanti e dall’Ufficio scuola del Comune. L’incontro ci ha permesso di mettere ancora in luce le attenzioni che sia la dirigente che l’Amministrazione hanno nei confronti di questa scuola che peraltro rappresenta una delle realtà d’eccellenza della nostra città. Abbiamo quindi condiviso con i genitori l’alleanza istituzionale e anche la necessità di un loro protagonismo nel fare di questa scuola sempre di più un punto di riferimento sia per il paese che la per la città di Arezzo. Per quanto riguarda invece gli aspetti legati alla sicurezza proprio ieri è stato confermato il percorso condiviso in questi giorni della predisposizione di nuove telecamere che saranno un supporto importante per questa comunità e in particolare un aiuto fondamentale per il lavoro delle forze dell’ordine che ringraziamo sempre.

Preme anche sottolineare che in una situazione delicata come questa riteniamo fuori luogo la volontà di alcuni di voler mettere il cappello su scelte già fatte chiedendo di anticiparle di qualche settimana e magari anche sbagliando la formula della richiesta. Chi amministra non polemizza, da parte nostra invece resta costante la vicinanza ai cittadini sapendo che non sempre siamo in grado di dare risposte totalmente soddisfacenti ma avendo la convinzione che questo rapporto che abbiamo costruito in questi anni, di confronto personale e sempre franco, sia l’unico modo per raggiungere insieme gli obiettivi necessari e sia anche l’unica vera strada di partecipazione concreta”.