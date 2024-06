Incidente in autostrada, scontro tra due camion: un morto

Carrara, 12 giugno 2024 – Drammatico incidente in autostrada A12 tra Sarzana e Carrara. È successo stamani, al km 105 in direzione sud. Due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un tamponamento. L’impatto è stato molto violento e il conducente del secondo camion è morto. L’altro autista, quello tamponato, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Viareggio e tutti i mezzi di soccorso.

Al momento il traffico in direzione sud è bloccato per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Nel tratto di autostrada dove è avvenuto l’incidente si registrano lunghe code.