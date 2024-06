Incidente mortale in autostrada, chi era la vittima

Carrara, 12 giugno 2024 – Samuel Kitar aveva 32 anni. E’ rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa mattina, 12 giugno, sull’autostrada A12, nel tratto tra Carrara e Sarzana. Pare un tamponamento violentissimo, ma resta da chiarire la dinamica dello scontro, che non ha lasciato scampo al giovane uomo residente a Piombino dove conviveva con la compagna.

Spesso in strada per lavoro, Kitar era dipendente di una ditta di trasporti di prodotti ittici. Grande il suo impegno per la comunità: per anni volontario sulle ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Piombino, era molto amato e benvoluto da tutti.