Arezzo, 21 ottobre 2023 – Inaugurato il parco donatori di sangue a Castiglion Fibocchi. Nella prima giornata della festa Provinciale dei donatori Fratres aperta a Castiglion Fibocchi, proprio l’amministrazione del piccolo borgo ha voluto celebrare l’inaugurazione di un parco oggetto di riqualificazione e intitolarlo ai donatori di sangue.

Una giornata molto importante per la nostra comunità - afferma il Sindaco Marco Ermini, abbiamo voluto unire l’inaugurazione del progetto di riqualificazione Street- art con l’intitolazione del parco ai donatori di sangue per ringraziarli della generosità che quotidianamente hanno per tutte le nostre comunità.

Un progetto di riqualificazione complessivo da 31.000€ , spiega il primo cittadino, cofinanziato per 13.475€ dal bando rigenerazione culturale giovanile linea Street Art, voluto dal consiglio regionale della toscana con L.R. 3/2022.

Presente per la Regione Marco Casucci vicepresidente del Consiglio Regionale che, oltre a portare i saluti del Consiglio e complimentarsi con l’Amministrazione Ermini, ha spiegato l’origine del bando realizzato grazie alle risorse ottenute dalla razionalizzazione di costi della politica regionale.

La Street Art realizzata dai 2 artisti Mozz e Ninjaz rappresenta la storia del piccolo borgo, spiega il Vicesindaco Rachele Bruschi, l’opera realizzata solo con i colori primari partendo dal 1860 quando il piccolo borgo votò contro l’annessione al Regno di Sardegna fino ad arrivare ai giorni d’oggi dove i colori sprigionano gioia e inclusione circondando il giglio e il palazzo del comune raffigurati nel disegno principale. Numerosa la partecipazione dei bambini delle scuole e dei giovani che hanno regalato sorrisi. Le Buone Amministrazioni-continua Bruschi-devono saper parlare il linguaggio delle nuove generazioni per non creare spazi di distanza e scegliendo la street art come forma di arte a tutto tondo ci siamo riusciti.

Grande riconoscenza e soddisfazione sia per la dedica che per la grande partecipazione espressa del Presidente Provinciale Fratres Pietro Ganganelli e da Antonio Testi presidente dei Fratres di Castiglion Fibocchi.