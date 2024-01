Livorno, imbrattato il muro della via ‘Ebrei vittime del Nazismo’

Livorno, 24 gennaio 2024 – La scritta Free Palestine è stata tracciata a Livorno sul muro dove è apposta la targa stradale via 'Ebrei vittime del nazismo’. Lo denuncia la Lega «a pochi giorni dal 27 gennaio, Giorno della memoria» parlando di «intollerabili atti vandalici con scritte sui muri e deturpamenti della targa riportante il nome della via» con il capogruppo in consiglio comunale Carlo Ghiozzi.

Lo stesso segnala che in un altro punto, all'angolo con viale Fabbricotti «un adesivo è stato apposto sulla parola 'ebrei’ a voler cancellare di fatto il nome di quel popolo che in quella strada viene ricordato nella tragedia della Shoah». «L'adesivo è stato poi rimosso - spiega Ghiozzi - molto probabilmente da qualche altro cittadino indignato per il gesto, ma la parola è rimasta coperta dai residui dello stesso sticker. All'angolo con via Guerrazzi, sempre sotto la targa che riporta la via degli Ebrei, campeggia a caratteri cubitali una scritta 'free Palestine’». Il sindaco e la giunta - conclude Ghiozzi - oltre ad indignarsi e a stigmatizzare senza se e senza ma l'accaduto, si devono adoperare affinché prima del 27 gennaio, Giorno della Memoria, la targa venga ripulita dall'imbrattamento e la scritta immediatamente cancellata dal muro».