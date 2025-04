Il Liceo Colonna di Arezzo a Palazzo Vecchio

Arezzo, 14 aprile 2025 – Venerdì 11 aprile 2025 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi di Baccalauréat per gli studenti toscani che hanno sostenuto gli esami di Stato relativi al diploma binazionale italo-francese “EsaBac” nell’anno scolastico 2023/24. Erano presenti, tra gli altri, assessora all’educazione per il Comune di Firenze Benedetta Albanese, il direttore dell’ufficio scolastico regionale dr. Ernesto Pellecchia, il console onorario di Francia a Firenze Guillaume Rousson, e l’attachée de coopération pour le français, Florentine Petit. Presente la delegazione del Liceo Colonna di arezzo, capinata dal prof. Massimiliano Badiali, referente EsaBac con delega del dirigente, con 3 alunne presenti dei 20 diplomati nel 2023/2024, tra cui 5 massimi voti (20/20), tra cui Piccardi Laura, Vanni Lucrezia e Vannuccini Morgana, con il supporto di 2 alunne di 4L, Appiano Giulia e Hanley Alicia. Nel 2025 sono stati più di 500 gli alunni che, in Toscana, hanno conseguito il doppio diploma ed attualmente 27 scuole, distribuite su tutto il territorio regionale sono autorizzate al percorso EsaBac. EsaBac è un acronimo che nasce dall'unione di «Esame di Stato» e «Baccalauréat» ed identifica un percorso binazionale di studi secondari che si realizza negli ultimi tre anni delle superiori. A seguito di un percorso di formazione integrata e del superamento delle prove sulle discipline specifiche (lingua e letteratura francese e storia in francese) inserite nelle prove di esame, tale progetto prevede il rilascio simultaneo di un doppio diploma di Stato: baccalauréat francese e maturità italiana. Il conseguimento del Baccalauréat permette infatti ai nostri studenti di accedere alle università francesi e a quelle dei paesi che riconoscono tale diploma e apre un canale privilegiato per percorsi di ricerca post-laurea in Francia. La Francia è il secondo partner economico dell’Italia, con oltre 1000 imprese nel nostro Paese ed altrettante italiane Oltralpe