Il “calendario intimo della Repubblica” di Maurizio Maggiani

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 25 agosto 2024 - Giornata conclusiva della mostra fotografica “Narciso Meccanico. Una fotografia per specchiarsi nel mondo 1971-2023” dell’autore Maurizio Maggiani, allestita in sala "Luigi Suffredini" e in via Fulvio Testi, nel centro storico di Castelnuovo, dallo scorso 19 luglio, segnata dall’incontro dell’autore con la direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini.

Maurizio Maggiani (foto Borghesi)

Il dialogo, introdotto dal sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi e incentrato sui temi trattati nel nuovo libro dello scrittore e giornalista Maurizio Maggiani, edito da Feltrinelli, “La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica”, si è tenuto nella sala consiliare del capoluogo della Garfagnana e ha visto una buona partecipazione di cittadini, rappresentanti di associazioni locali e istituzioni.

Tra gli altri, il consigliere regionale Mario Puppa e la neo presidente dell’Unione Comuni Garfagnana e sindaco di San Romano, Raffaella Mariani.Tutti in attento ascolto delle interlocuzioni in merito a quel filo della memoria collettiva, patrimonio di valori comuni, fondanti e universali, trasmesso in eredità di generazione in generazione, tratteggiato nelle pagine nel libro di Maggiani. Un’opera, la sua, che la direttrice Pini ha definito “un dono letterario trasversale e un atto d’amore verso la nostra Repubblica”. L’evento è stato promosso dal comune di Castelnuovo di Garfagnana, dall’Unione Comuni Garfagnana, dal Circolo Fotocinema Garfagnana e dall’azienda Cappelli Costruzioni.