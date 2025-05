Il bullismo a fumetti con Giorgio Franzaroli: a Pratovecchio dal 12 maggio

Arezzo, 10 maggio 2025 – Un’occasione speciale per gli alunni della classe terza della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Alto Casentino di Pratovecchio Stia: dal 12 al 17 maggio, l’associazione Pratoveteri Aps promuove un laboratorio didattico sul tema del bullismo, affrontato in modo originale attraverso il linguaggio del fumetto.

A guidare l’iniziativa sarà il noto vignettista e autore di graphic novel Giorgio Franzaroli, collaboratore de Il Fatto Quotidiano e firma storica di testate come l’Unità, Cuore, Frigidaire e Linus.

Il laboratorio si articolerà in cinque incontri da due ore ciascuno, sia in aula che presso il La.B (ex Lanificio Berti), di Pratovecchio.

I bambini analizzeranno vari esempi di personaggi noti del mondo del fumetto. Successivamente, saranno coinvolti nella creazione di un personaggio a fumetti e del suo ‘antagonista’, infine, verranno guidati verso lo sviluppo della struttura di una breve storia a fumetti, dal bozzetto iniziale (storyboard), fino alla tavola finale.

«Il fumetto parla ai bambini con il loro stesso linguaggio — immagini, emozioni, storie — e offre uno strumento prezioso per riflettere su esperienze come il bullismo», spiega Franzaroli. «Dare forma a un personaggio che affronta un problema reale aiuta i più piccoli a riconoscere certe dinamiche e a parlarne».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’associazione Pratoveteri per promuovere percorsi educativi alternativi, capaci di unire creatività, cittadinanza attiva e crescita personale.

Giorgio Franzaroli (1968), bolognese, è vignettista e autore di graphic novel. Ha collaborato con "l'Unità", "Cuore", "Linus", "Frigidaire" e dal 2010 pubblica regolarmente le sue vignette su "Il Fatto Quotidiano". Nel 2008 ha vinto il Premio Internazionale della Satira di Forte Dei Marmi.

L’associazione Pratoveteri è un’organizzazione di promozione sociale che si dedica alla valorizzazione culturale e artistica del territorio dell’alta valle dell’Arno. Fondata oltre dieci anni fa, l’associazione organizza il festival Naturalmente Pianoforte, un evento che unisce musica, arte e natura nel cuore del Parco delle Foreste Casentinesi.