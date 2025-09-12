Igor Protti dall’ospedale: “L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre”

Livorno, 12 settembre 2025 - A poco meno di un mese dalla sua ultima apparizione pubblica all'Armando Picchi in occasione della prima giornata di campionato di Serie C purtroppo Igor Protti è stato sui social per aggiornare i tifosi e non solo circa le sue condizioni di salute.

Purtroppo perché ancora una volta lo Zar si trova su un lettino dell'Ospedale Santa Chiara e non è portatore di buone notizie, nel post condiviso dalla leggenda amaranto questa mattina su Instagram e Facebook si legge infatti:

"Dopo l'intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia".

Una notizia che colpisce direttamente allo stomaco le migliaia di tifosi e appassionati che negli ultimi mesi hanno seguito con affetto la partita più importante mai disputata da Protti, facendogli sentire quotidianamente il loro calore ed affetto e sperando di assistere presto alla rete decisiva del loro beniamino. Affetto che lo stesso Protti ha voluto sottolineare ringraziando le tante persone che gli sono state vicine in questo momento così difficile.

"Grazie a tutti per il vostro affetto - si legge infatti ancora nel post -. I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori, siete meravigliosi".

Non hanno tardato ad arrivare ancora una volta i messaggi di sostegno e di affetto di chi appresa la notizia ha voluto far sentire allo Zar la propria vicinanza, fra questi anche l'attuale numero 7 dell'U.S Livorno Riccardo Capparella che sempre sui social ha condiviso un'immagine che ritrae la sua numero 7 accanto all'iconica 10 di Protti, sullo sfondo uno dei simboli di Livorno, la Fortezza Vecchia.

Ma anche l'U.S Livorno ha voluto esprimere ovviamente tutta la propria vicinanza a Protti, nel corso del prepartita di Vis Pesaro - Livorno infatti il tecnico amaranto Alessandro Formisano ha voluto dedicare un momento alla grande leggenda amaranto, un modo per dimostrare ancora una volta che Igor non è solo in tutto questo.