Arezzo, 12 settembre 2025 – Anche in provincia di Arezzo è possibile scegliere Pieghi di Libri, l’offerta di Poste Italiane per spedire libri in modo semplice ed economico.
Pieghi di Libri è il prodotto dedicato alla spedizione di libri fino a 5 chilogrammi in tutta Italia a disposizione di privati, aziende (imprese editrici, librerie, etc.), Pubbliche Amministrazioni, scuole e università.
È inoltre possibile scegliere una serie di servizi aggiuntivi, come ad esempio il diritto di raccomandazione per avere una consegna con la firma del destinatario, l’avviso di ricevimento per ricevere direttamente prova dell’avvenuta consegna e il contrassegno, che consente di gestire, al momento della consegna, l’incasso dell’importo indicato dal mittente.
Ulteriori informazioni su Pieghi di Libri sono disponibili su https://www.poste.it/lettera/pieghi-di-libri e https://business.poste.it/professionisti-imprese/prodotti/pieghi-di-libri.html.