Arezzo, 12 settembre 2025 – “Buone pratiche anti-zanzara” a Castigion Fiorentino

Seconda giornata della campagna d'informazione e prevenzione promossa dall'amministrazione per limitare l'uso degli adulticidi, spingendo su strategie sostenibili

Distribuiti oltre 150 kit larvicidi e volantini informativi per proteggersi dalle zanzare e quali accorgimenti utilizzare per contrastare questo fastidioso quando, per certi versi, insetto pericoloso visto che può trasmettere malattie come il West Nile e la Usutu.

Questa mattina al mercato settimanale si è svolta la seconda iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la società specializzata La Saetta, che mira, appunto, a sensibilizzare i cittadini su comportamenti utili e interventi concreti per limitare la proliferazione dell'insetto.

Erano presenti tecnici esperti e personale del Comune che hanno fornito informazioni dettagliate, distribuito materiale informativo e consegnato gratuitamente le pastiglie anti larvali da utilizzare nelle aree private.

Le attività di questa mattina si inseriscono nel rispetto della normativa regionale (DGRT 582/2022), che limita l'uso degli adulticidi a casi eccezionali per il loro impatto ambientale, spingendo invece su strategie sostenibili.