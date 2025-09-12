Arezzo, 12 settembre 2025 – Avvicendamento alla Compagnia Carabinieri di Cortona.

Lascia il Maggiore De Santis.

Ieri a Castiglion Fiorentino semplice cerimonia di ringraziamento per il lavoro svolto.

“Sono emozionato”.

Sono state queste le prime parole del Maggiore dei Carabinieri, Antonio De Santis, in apertura della semplice cerimonia nella quale il sindaco Agnelli lo ha omaggiato di una pergamena segno tangibile del solido e costruttivo rapporto nato in questi anni.

"Sono stati anni in cui ho costruito rapporti sinceri e andare via è sempre uno strazio anche se sono contento visto che raggiungo la mia famiglia. Ringrazio il sindaco Agnelli con il quale c'è stato un rapporto collaborativo, nel rispetto dei ruoli, ma abbiamo 'lavorato' davvero bene raggiungendo, di volta in volta, le soluzioni più giuste nelle varie domande che hanno riguardato gli episodi di micro criminalità o il piano di sicurezza per il Palio dei Rioni. Ringrazio tutti a partire dal comandante della Polizia Municipale, Marcellino Lunghini, con il quale abbiamo collaborato in questi anni, ringrazio anche l'Associazione Nazionale Carabinieri di Castiglion Fiorentino che rappresentano il nostro passato ma dal quale guardiamo con fiducia al futuro. I circa 200 soci con le loro famiglie e parenti ci accompagnano nel nostro lavoro Agnelli e tutta la comunità castiglionese. Tornerò da turista e mi godrò la Valdichiana sotto un altro punto di vista” ha poi concluso il Maggiore De Santis.

E dopo la cerimonia di ieri oggi arrivano anche via social i saluti ei ringraziamenti del sindaco al Maggiore Antonio De Santis che ha prestato il suo servizio alla Compagnia Carabinieri di Cortona e destinato, appunto, a nuovo incarico. L'Amministrazione Comunale, la Polizia Municipale

e l'Associazione Nazionale Carabinieri di Castiglion Fiorentino lo ringraziano