Arezzo, 12 settembre 2025 – In 200 al via: sportivi da Arezzo e fuori città per la prima edizione di Confartigianato Run

Vince per la categoria Assoluti maschile Giovanni Nucera di Filirun Team ASD, per gli Assoluti femminile trionfa l'inglese Dee O'Brien, sportiva londinese in vacanza ad Arezzo

Grande successo per la prima edizione di Confartigianato Run, un appuntamento speciale che si è svolto ieri sera ad Arezzo con partenza e arrivo al Prato. L'evento podistico ha visto la partecipazione di oltre 200 iscritti, tra sportivi che hanno preso parte alla competizione e cittadini che hanno voluto partecipare alla camminata non competitiva. A tagliare per primi il traguardo per le categorie assoluti maschile e femminile sono stati rispettivamente Giovanni Nucera di Filirun Team ASD che ha terminato la gara in 21 minuti e 6 secondi, e Dee O'Brien, londinese arrivato ad Arezzo per una vacanza, che ha raggiunto l'arrivo in 26 minuti e 21 secondi. Nel podio assoluto maschile secondo classificato Alessio Donati e terzo Simone Pecorelli, entrambi di Trail Running Project ASD. Nella categoria femminile il secondo posto è andato a Ilaria Prosperi di Marathon Club Città di Castello e il terzo ad Alice Ceccherini di Filirun Team ASD.

L'iniziativa, promossa da Confartigianato Imprese Arezzo in collaborazione con il gruppo sportivo Amatori Podistica Arezzo e Uisp Arezzo, ha trasformato il centro storico in un circuito agonistico. Un percorso all'insegna dello sport, della socialità e della valorizzazione delle bellezze artistiche aretine. Gli oltre 200 partecipanti hanno animato le vie del centro storico, al cospetto dei monumenti più caratteristici della città, in una fresca sera di fine estate. La ha previsto una corsa podistica competitiva di circa 7 chilometri e una camminata non manifestazione agonistica, che ha permesso anche a famiglie, appassionati e amici di Confartigianato, di vivere l'evento in maniera accessibile e conviviale. Il tracciato ha toccato via dei Palagi, Via Mazzini, zona San Domenico, Porta San Clemente, e il percorso lungo le mura nell'area del Parcheggio Pietri.

Fabio Menicacci, Segretario nazionale Ancos è arrivato da Roma per presenziare e dare il via alla manifestazione.“Sono orgoglioso di questo evento e di come ha saputo coinvolgere un'intera città e non solo – ha dichiarato Menicacci – su un tema che è quello delle sane abitudini e del sano agonismo. Correre, fare attività fisica per mantenere in salute spirito e corpo. Confartigianato dimostra con queste iniziative di sapersi occupare, non solo e benissimo di imprese, ma anche delle persone, sia con momenti ludici come in questo caso che con tanti servizi al cittadino”.

"Questa prima edizione ha superato ogni aspettativa - ha commentato Maurizio Baldi, Presidente di Confartigianato Imprese Arezzo - l'entusiasmo con cui la città ha risposto all'iniziativa è un feedback importante per continuare a supportare eventi di questo tipo e promuovere i valori dello sport e della socialità, in squadra con Podistica e Uisp Arezzo. È stato emozionante vedere i colori dell'Associazione riempire le strade e le piazze del centro semplicemente per stare in compagnia e godersi la città in una chiave diversa."

"Siamo diventati subito internazionali - esordisce Remo Merli, presidente di Podistica Arezzo. Per un evento che abbiamo organizzato in pochi mesi è un grande risultato aver registrato iscrizioni dall'Umbria, da Firenze, da Siena e addirittura dall'Inghilterra. Abbiamo ricevuto tanti complimenti per l'organizzazione - prosegue Merli - e sicuramente abbiamo azzeccato il periodo dell'anno per proporre un percorso con molti saliscendi, che con la calura estiva sarebbe stato troppo impegnativo, mentre in una serata di metà settembre è risultato accessibile anche a chi ha voluto prendere parte alla non competitiva Grazie a Confartigianato per aver condiviso con noi questo bel momento di sport!”.