I bambini più vaccinati? Sono nell’azienda Usl Toscana centro: copertura quasi al 99%

Firenze, 6 agosto 2024 – L'Azienda Usl Toscana centro registra risultati eccellenti per le vaccinazioni obbligatorie nei bambini al 24esimo mese di vita, con un particolare successo per l'esavalente, che ha raggiunto il valore più alto di tutta la Toscana. Cresce anche l'adesione alla campagna vaccinale contro il papillomavirus nei giovani, mentre rimangono bassi i tassi di vaccinazione contro l'influenza negli ultra 65enni. Questi dati emergono dall'ultima relazione sanitaria che copre i territori di Empoli, Firenze, Prato e Pistoia.

Successo per l'esavalente

Lo scorso anno, in tutte le otto zone distretto dell'azienda, la vaccinazione che copre poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite virale B e Haemophilus Influenzae tipo B ha visto un aumento significativo, raggiungendo il 98,7% rispetto al 96,9% del 2022. Questo dato consolida il superamento della soglia minima del 95% raccomandata dall'Oms, posizionando l'azienda ai vertici regionali.

Coperture per altri vaccini

Anche le vaccinazioni contro morbillo, parotite, rosolia e varicella hanno raggiunto coperture elevate, rispettivamente del 98% e del 97%. La vaccinazione contro il papillomavirus, nonostante il trend in crescita nel 2023, non ha però ancora raggiunto una copertura ottimale. Le zone distretto sono infatti classificate nelle fasce di valutazione media. Insomma, si può e si deve fare di più. Per il meningococco C, la vaccinazione a 24 mesi di vita, non obbligatoria ma fortemente raccomandata, mostra un'adesione intorno al 90%, in linea con i dati regionali. La copertura per il vaccino antipneumococcico a 24 mesi, tuttavia, rimane sotto le aspettative, rispecchiando il trend regionale.

Vaccinazioni antinfluenzali

In questo caso, c’è poco da stare allegri. I risultati per il vaccino antinfluenzale nella popolazione di età pari o superiore a 65 anni sono insoddisfacenti, con una copertura, lo scorso anno, del 63,3%. Un dato che preoccupa e che si situa all’interno di un generale trend nazionale di riduzione di questo tipo di vaccino.

Piani vaccinali personalizzati

L'Azienda Usl Toscana centro ha avviato poi l'esperienza innovativa dei "piani vaccinali personalizzati", elaborati dai medici igienisti per i gruppi di popolazione a rischio. Questo progetto pilota, unico in Italia, è stato sviluppato dal dipartimento di prevenzione, diretto dal dottor Renzo Berti, in collaborazione con il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie, diretto dalla dottoressa Sandra Moretti.