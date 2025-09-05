Giostra, via Albergotti inaccessibile domenica tra le 17,30 e la fine della manifestazione

Arezzo, 5 settembre 2025 – Si segnala che in occasione della Giostra del Saracino di domenica, via Albergotti sarà inaccessibile tra le 17.30 e fino alla conclusione della manifestazione in quanto luogo deputato allo stazionamento su strada dei cavalli, i residenti potranno muoversi regolarmente con il supporto del personale di sicurezza.

Si segnala inoltre che, come previsto dall'ordinanza 788 del 2016 relativa alla regolamentazione dell'allestimento scenografico di Piazza Grande con scudi e bandiere, la scenografia non deve essere in alcun modo alterata. Nello specifico, nei palazzi affaccianti sulla piazza, non potranno essere esposte bandiere, stendardi e altri oggetti, diversi dagli scudi e dalle bandiere opportunamente predisposti dall'amministrazione comunale sulla base del progetto d'arredo esistente.