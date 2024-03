Giacomo Magi è il nuovo rettore del quartiere di Porta Santo Spirito

Arezzo, 8 marzo 2024 – La decisione è arrivata ieri sera durante una riunione del Consiglio giallo blu. E’ Giacomo Magi il nuovo rettore del quartiere di Porta Santo Spirito. Il consiglio direttivo ldella Colombina ha eletto ieri sera l’ex vice rettore alla carica di titolare. Il quartiere doveva infatti nominare il successore di Ezio Gori, il rettore dimissionario che per 15 anni è stato alla guida di Santo Spirito conquistando grazie a scelte e visioni, le ultime 13 lance d'oro.

Le dimissioni di Ezio Gori, erano motivate da esigenze familiari, e sono arrivate a fine febbraio a un anno di distanza dalle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, fissate per il 2025. Ezio Gori si è dimesso anche da consigliere e in consiglio è subentrato Niccolò Pino, il primo dei non eletti, . Il ruolo del traghettatore di qui alle prossime elezioni, è stato scelto nella figura di Giacomo Magi che era il rettore vicario e che ha sostituito già Gori in molte cerimonie ufficiali.

Sul tavolo c'era anche un’altra opzione, quella dell'ex capitano Fabio Barberini, vincitore di 5 giostre, uomo di lizza e colonna della squadra tecnica che lavora quotidianamente alle scuderie. Da oggi Giacomo Magi affinaca il capitano Marco Geppetti e il gruppo dei giostratori, obiettivo prepare al meglio le prossime due giostre del Saracino.