Arezzo, 25 ottobre 2024 – Gestione contabilità e formulazione del bilancio: iscrizioni aperte

Quasi mille ore di lezioni per acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. Corso al via. Incontro di presentazione per gli interessati in programma per martedì 29 ottobre. Le iscrizioni si chiudono il 10 novembre. Aperte le iscrizioni per il corso Ifts “Tubino - Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del Bilancio” in partenza a novembre. L'agenzia formativa Cescot Arezzo di Confesercenti, in collaborazione con il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, l'Università degli Studi di Siena, Gruppo Frangipani, Formaimpresa e Confartigianato Arezzo Formazione, annuncia che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il corso di specializzazione tecnica superiore Ifts “Tubino - Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del Bilancio”, che prenderà il via fra poche settimane. Martedì 29 ottobre alle ore 16 incontro di presentazione in Confesercenti. Gli interessati potranno informarsi sulle modalità di partecipazioni e sui contenuti del percorso formativo. Iscrizioni aperte fino al 10 novembre.

"Il corso 'Tubino” spiega la direttrice dell'agenzia di Formazione Cescot Chiara Crociani “è una preziosa occasione per chi vuole acquisire competenze molto richieste e spendibili nel mondo del lavoro. Oltre alla parte teorica, che permette, durante le 594 ore di formazione in aula, di acquisire le tecniche di gestione contabile, i partecipanti, attraverso 396 ore di stage, potranno fare esperienza diretta all’interno delle aziende. In totale sono 990 ore di lezione previste da novembre 2024 a luglio 2025. Si tratta di un percorso formativo che unisce la teoria alla pratica, garantendo una preparazione completa e concreta. L'invito a iscriversi è rivolto a tutti coloro che vogliono investire nel proprio futuro professionale considerando che il settore amministrativo-finanziario offre ampi sbocchi lavorativi e con le giuste competenze si può davvero fare la differenza”. Il corso, completamente gratuito, è finanziato dal Fondo Sociale Europeo 2021-2027 della Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì e mira a fornire ai partecipanti tutte le competenze necessarie per operare nei reparti amministrativi di imprese di diverse dimensioni e di tutti i settori economici. Al termine del percorso formativo i corsisti saranno in grado di procedere alla formulazione del bilancio aziendale, alla gestione della contabilità dei clienti e dei fornitori, alla predisposizione di sistemi di contabilità aziendale e all'analisi economico-finanziaria.

“In pratica” conclude Crociani “i corsisti al termine saranno pronti per lavorare nei reparti amministrativi e contabili di imprese, gestendo contabilità generale, bilancio e relazioni clienti-fornitori. Le lezioni in aula si svolgeranno dal lunedì al venerdì nelle sede Cescot Arezzo in via Stoppani. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 novembre”.

Per maggiori dettagli, contattare Cescot Arezzo telefonando allo 0575.984312 (chiedendo di Marco Billi) o inviando una mail a [email protected]