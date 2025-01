Firenze, l’Hard Rock Cafe si illumina di rosa per il mese della ricerca sul cancro al seno

Firenze, 16 ottobre 2021 – Hard Rock International rinnova anche quest’anno la sua campagna Pinktober a sostegno della ricerca sul cancro al seno con un merchandising in edizione limitata, un menu dedicato e la facciata di Hard Rock Cafe Firenze si tingerà di rosa per tutto il mese di ottobre.

Domenica 17 ottobre il Cafe di piazza della Repubblica ospiterà l’evento “Stelle di Broadway – Broadway Stars Night”: una cena e una performance di canto e ballo (alle ore 19 e in replica alle ore 21:30) con alcuni solisti della Compagnia di Corrado Abbati, 2 cantanti e 4 ballerini diretti da Francesco Frola, si esibiranno con dinamiche coreografie sulle note di brani di fama internazionale quali My way di Frank Sinatra e altri tratti da successi mondiali dei musical degli autori e compositori più premiati con gli Oscar del teatro, come Cheek to cheek di Fred Astaire e Ginger Roger.

Uno spettacolo intenso che accompagnerà idealmente sui più prestigiosi palcoscenici di Broadway. Gli slogan di Hard Rock da sempre sono "Love All - Serve All" e "Take Time To Be Kind" e diventano ancora più attuali nel mese di sensibilizzazione sul tema della ricerca e della prevenzione sul cancro al seno. Per tutto il mese di ottobre, infatti, verrà attivata una raccolta fondi il ricavato sarà devoluto a favore della Hard Rock Heals Foundation, l’organizzazione filantropica di Hard Rock International che donerà alle varie associazioni locali i proventi della raccolta benefica.

Una parte degli incassi dei menu dedicati della serata del 17 ottobre sarà invece devoluta alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Hard Rock Cafe Firenze presenterà un menu a tema “rosa”. Chi vorrà cenare al Cafe di Firenze può prenotare sul sito https://shop.link2ticket.nl/S/ Event/A1hXcUMFelpDUA/ A1hXcUMFd1hHUQ. Per acquistare i prodotti a marchio Hard Rock, è possibile visitare il Rock Shop online su https://shop.hardrock.com. Per ulteriori informazioni sul marchio Hard Rock, visita www.hardrock.com/pinktober.

Quest'anno, Hard Rock International offrirà un merchandising dal design unico e in edizione limitata per sensibilizzare e sostenere la ricerca sul cancro al seno, che include una t-shirt Hard Rock a tema Pinktober e la consueta spilla Pinktober completamente rinnovata con un nuovo design. Inoltre, attraverso la Hard Rock Heals Foundation, una parte di tutti i proventi raccolti nel mese di ottobre andranno agli enti o associazioni locali che sostengono la ricerca sul cancro al seno. Chi desidera acquistare il merchandising Pinktober può visitare il Rock Shop all'Hard Rock Cafe Firenze o il Rock Shop online su https://shop.hardrock.com.

