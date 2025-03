Riapre la Fipili dopo gli allagamenti tra Vicarello e Lavoria. Ecco cosa c’è da sapere

Livorno, 16 marzo 2025 – Riapre la Fipili dopo gli allagamenti. Il maltempo di venerdì 14 marzo ha provocato disagi e danni in tutta la Toscana e anche sull’arteria di grande comunicazione, che era finita sott’acqua nel tratto tra Lavoria e Vicarello. Allagamenti che hanno provocato disagi agli automobilisti. Alcune macchine erano rimaste tra l’altro intrappolate nel fango. Senza comunque conseguenza per gli automobilisti. Ma ecco il comunicato della Città Metropolitana di Firenze.

"La Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze e Avr – si legge – informano che l'allagamento al km 68, in corrispondenza del cavalcavia tra le uscite A12 Collesalvetti e Vicarello, è stato eliminato grazie all'ausilio delle due idrovore di Avr e di altre due messe in azione dal Genio Civile di Livorno e dai vigili del fuoco. Anche la pulizia della carreggiata è già stata effettuata dalle squadre Avr, tuttavia non è ancora possibile riaprirla al transito perché l'acqua continua ad affluire in carreggiata dai campi limitrofi. Pertanto, finché non vi sarà la certezza che l'afflusso di acqua si sarà bloccato, la strada rimarrà chiusa in entrambe le direzioni a tutela della pubblica incolumità. L'obiettivo resta riaprirla il prima possibile, senz'altro entro la notte tra domenica 16 e lunedì 17 marzo”.

Il tratto tra Vicarello e Lavoria è invece già riaperto, come spiega la Città Metropolitana: “L'allagamento al km 66, in corrispondenza del fiume Isola, tra le uscite Vicarello e Lavoria, è invece già risolto. L'acqua che era presente nei campi è defluita lentamente ma ha già liberato le due corsie di sorpasso, che sono state pulite dalle squadre avr e rese agibili al transito”.