Ferrovie, un sabato di disagi. Treno da Livorno a Milano accumula 110 minuti di ritardo

Firenze, 5 aprile 2025 – Ancora una giornata di disagi per i viaggiatori in treno dopo il caos del 3 aprile.

Clicca qui per la viabilità ferroviaria in tempo reale

Stamani sulla Milano-Bologna (Alta Velocità) dalle 9:10 la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Fidenza e Piacenza per un inconveniente tecnico a un treno che è rimasto fermo in linea in direzione Bologna, con ripercussioni sul traffico per e da Firenze. I treni hanno seguito percorsi alternativi con rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti. Sulla Roma-Firenze dalle 10:20 la circolazione è ripresa regolarmente dopo accertamenti sulla linea tra Gallese e Capena, nel Lazio. I treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti. E problemi anche sulla linea Roma-Grosseto dove la circolazione è stata sospesa tra Civitavecchia e S.Marinella a causa di un investimento. Il record spetta a un convoglio proveniente da Livorno centrale che ha accumulato 110 minuti di ritardo per i problemi che ci sono sulla linea Roma-Grosseto.