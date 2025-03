"I bus sostitutivi sono sempre pieni. È un disservizio"

"I lavori delle Ferrovie sono sacrosanti, ma l’alternativa ai treni deve essere funzionante anziché causare disagi". A protestare è Simone Tartarini (nella foto), membro del Cda di Gaia e della segreteria comunale di Forza Italia. Ma soprattutto padre di un ragazzo che ha avuto problemi a raggiungere Pisa tanto da doverlo accompagnare in macchina fino a Viareggio. "A causa dei lavori di Rfi a San Rossore – racconta – la linea La Spezia-Pisa è bloccata e non ci sono treni tra le 9 e le 14. Il fatto è che da La Spezia partono solo tre bus sostitutivi, da 54 posti. Arrivano a Pietrasanta alla stessa ora in cui sarebbe dovuto partire il treno, ma sono sempre pieni: va avanti così da un mese, mi auguro che Rfi potenzi questo servizio alternativo aumentando il numero dei bus".

d.m.