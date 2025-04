Stazione di Signa riaperta: disagi iniziali per guasto tecnico e polemiche sui social

di Lisa CiardiRiattivazione del servizio per la stazione di Signa, anche se ieri mattina si sono verificati alcuni disagi. La buona notizia è che, da ieri, come era stato annunciato, il traffico è tornato regolarmente a circolare sulla linea fra Empoli e Firenze via Signa, permettendo ai tanti pendolari della zona di utilizzare il treno senza dover raggiungere Lastra a Signa. La cattiva è che, fra le 6.30 e le 7 di ieri, per un guasto tecnico fra il bivio del Renai e Samminiatello, due treni sono stati soppressi, generando spaesamento fra chi era presente in stazione.

L’episodio ha scatenato anche una serie di polemiche sui social, soprattutto da parte di chi ha creduto che i due treni cancellati potessero significare il prolungarsi dello stop all’uso della stazione. "Quanto accaduto è stato al centro di critiche e polemiche – ha commentato il sindaco, Giampiero Fossi – ma si è trattato solo di un guasto di breve durata, come se ne verificano ogni tanto sulla linea. Voglio, al contrario, ringraziare sia Rfi che Trenitalia per il lavoro svolto e per la disponibilità nei nostri confronti. I tecnici sono dovuti intervenire su una frana estesa e di grande complessità – ha proseguito – e lo hanno fatto in tempi brevi. Inoltre hanno ascoltato le nostre richieste, sia relativamente alla riapertura del sottopasso pedonale sia a proposito dell’organizzazione di una navetta da e per Lastra".

Intanto, lo stop alla stazione è servito anche a ribadire il ruolo strategico della stazione di Signa. "Negli anni c’è chi ha pensato che Signa potesse essere sostituita con Lastra a Signa e viceversa – ha detto Fossi -. Ciò che è successo in questi giorni dimostra che non è così. Con la chiusura della stazione abbiamo avuto un aumento esponenziale del traffico stradale, con lunghe code. E molti, una volta saliti in macchina, non hanno raggiunto Lastra a Signa, ma sono andati direttamente a Firenze, congestionando anche il traffico cittadino. È insomma la dimostrazione che la stazione di Signa resta assolutamente strategica". Risolto il problema della stazione, riaperta già da giovedì via Livornese (a Lastra a Signa) resta la situazione di via dell’Orologio, nella zona di Castello, a Signa.