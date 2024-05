Medicina, il test in Toscana: oltre tremila iscritti. Ecco come si svolge l’esame

Firenze, 27 maggio 2024 - Sono quasi 3.300 gli iscritti alla prima prova di ammissione a Medicina e odontoiatria nelle tre Università toscane, in programma domani così come nel resto d'Italia. La seconda prova è in programma il 30 luglio. In particolare, per l'Ateneo fiorentino il test è ospitato presso la Fortezza da Basso nel padiglione Spadolini inferiore: sono quasi 1400 i candidati che lì svolgeranno la prova in base all'area territoriale di pertinenza. I posti complessivi disponibili (provvisori) sono 528 per medicina e chirurgia e 35 per odontoiatria e protesi dentaria. Per l'Ateneo di Pisa la prima prova si svolge a Polo Fiere di Lucca. Le aspiranti matricole sono complessivamente 1.110 per 333 posti a medicina e 22 a odontoiatria. Mercoledì è invece in programma, sempre al Polo fiere di Lucca, la prima prova per accedere a medicina veterinaria: disponibili 69 posti per 428 candidati. Sono invece 760 i candidati a Siena: l'esame si terrà domani dalle ore 9 nel presidio San Niccolò dell'Università.

Come funziona il test

Quella di domani, 28 maggio, sarà la prima prova con il nuovo sistema di esame. È dal 5 maggio che sono online i 3.500 quesiti, con relative soluzioni, tra i quali ne verranno estratti 60. Le materie sono cinque: “Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi” (245 domande, tra le quali ne saranno selezionate 4), “Ragionamento logico e problemi” (280 domande, 5 delle quali selezionate), “Chimica” (1.015 domande, delle quali se ne useranno 15), “Biologia” (1.190 domande, 23 delle quali saranno scelte), “Matematica e fisica” (770 domande, ne verranno sorteggiate 13).

I candidati devono rispondere a 60 quesiti in 100 minuti, dalle 13 alle 14,40.

Il punteggio

Per ogni risposta esatta vengono assegnati 1,5 punti e per ogni risposta sbagliata ne vengono tolti 0,4 punti. Zero punti per ogni risposta saltata. I ragazzi che faranno almeno 20 punti verranno ritenuti idonei.

I candidati possono fare più test e poi scegliere il punteggio migliore ai fini dell’inserimento nella graduatoria, che permette anche di stabilire in quale Università seguire le lezioni.