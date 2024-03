Eleonora e la vittoria a Masterchef: “Il futuro? Una casa in campagna per offrire la mia cucina e non solo”

Firenze, 1 marzo 2024 - “Sto alla grande, riduttivamente parlando”. Eleonora Riso quasi non ci crede ancora di essere la trionfatrice di Masterchef 13. 27 anni, cameriera a Firenze, Eleonora è originaria di Collesalvetti e durante la trasmissione è diventata quasi un personaggio, col suo carattere inquieto, ansioso e gioioso allo stesso tempo.

Un’altalena di emozioni che lei descrive così: “E’ stata una montagna russa in tutti i sensi. Non c’è stato un secondo uguale all’altro: ogni attimo, un picco di emozioni differenti”. “E’ stato un elettrocardiogramma. Un delirio”. E adesso? “Per ora cavalchiamo l’onda della vittoria - dice Eleonora -. Ma il sogno nel cassetto c’è. Vorrei tanto andare a vivere in campagna ed utilizzare quello spazio per cucinare, accogliere le persone, ma anche coltivare e circondarmi di animali. Insomma, nel mio futuro c’è sì la cucina, ma insieme a tutto il resto”.

Eleonora ha trionfato su Michela Morelli, personal trainer 44enne di Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano), e Antonio Mazzola, 28 anni geometra che vive a Monaco di Baviera tenendo sempre nel cuore la sua Palermo. Ha stupito tutti con la sua creatività e il suo coraggio, che l’ha portata anche a mescolare i sapori giapponesi con quelli della sua terra toscana. Il menu ha pienamente convinto gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. E la vittoria è arrivata, con tutto il suo carico di esplosione di gioia incontenibile.

Ma come sono stati questi mesi? “Con gli altri concorrenti il rapporto è stato ottimo. C’è stato tanto supporto tra di noi, nonostante la competizione così forte. Ci siamo sempre aiutati nei momenti di difficoltà”. E i giudici? “Ho trovato tanta umanità in loro. Persone davvero fantastiche. In particolare, non dimenticherò mai il rapporto incredibile con lo chef Cannavacciuolo. Anche i semplici sguardi che mi lanciava erano sempre significativi. Io recepivo puntualmente qualcosa. Mi ha aiutato davvero tanto. Come ha detto alla mia mamma, mi ha proprio curato per tre mesi”.