Edunext, modelli digitali per l’università del futuro

Arezzo, 14 marzo 2025 – Sono due i corsi di studio dell’Università di Siena coinvolti in EDUNEXT, progetto strategico per l’innovazione del sistema universitario italiano che coinvolge un network nazionale di Atenei, AFAM, enti ed organizzazioni. Con Edunext l’Ateneo senese mira a realizzare un'offerta formativa a distanza, personalizzabile e flessibile che vuole incontrare le necessità di una popolazione studentesca in continua evoluzione. Studentesse e studenti tradizionali ma anche lavoratori, adulti o che scelgono di venire in Italia, background culturali differenti e richieste di formazione a cui l’Università di Siena vuole rispondere. Dopo l’evento di avvio delle attività, nel settembre 2024, che ha visto coinvolti gli attori delle numerose istituzioni universitarie coinvolte, il progetto è stato presentato durante Fiera Didacta Italia il 13 marzo a Firenze.

Intanto all’Università di Siena c’è grande fermento per l’avvio, nel settembre 2025, dei primi due corsi di laurea magistrale in modalità blended. La prima sperimentazione vede coinvolti “Scienze per la Formazione e la Consulenza Pedagogica nelle Organizzazioni“ e “Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology“.

I referenti dell’Università di Siena per EDUNEXT sono Loretta Fabbri, professoressa ordinaria di Didattica e metodologia dei processi educativi e formativi e Mario Giampaolo, professore associato di Didattica ed educazione digitale, al Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive della sede di Arezzo.

“Il progetto Edunext trasformerà il modo in cui intendiamo l’Università. – Spiega Loretta Fabbri - . Vogliamo allineare ciò che studentesse e studenti apprendono con ciò che sarà loro richiesto dal mondo del lavoro. Erogando contenuti teorici mediante videolezioni fruibili nei tempi e nei luoghi scelti dagli studenti, i corsi di laurea diventano practice based perché in presenza, insieme a docenti e tutor, studentesse e studenti sperimentano, lavorano in gruppo, risolvono problemi, diventando professionisti creativi pronti a prefigurarsi le sfide delle comunità in cui vivono. Il Teaching and Learning Center UNISI, centro per l’innovazione della didattica universitaria tra i primi in Italia ad essere fondato, sarà un elemento essenziale a supporto delle attività di Edunext”.

Aggiunge Mario Giampaolo: “La popolazione universitaria è cambiata, culture e background differenti richiedono apprendimenti differenti. Come docenti dobbiamo favorire pratiche didattiche ed organizzative innovative perché i bisogni degli studenti sono cambiati. Orari più flessibili ed intensivi, maggiore scelta su cosa studiare, più supporto personalizzato da parte di esperti del settore. Con il progetto Edunext l’Università di Siena guarda al futuro promuovendo un’offerta pubblica, online e di qualità”.