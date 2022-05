Ecovillaggi e comunità degli elfi in Toscana: ecco dove il tempo si è fermato

Firenze, 23 maggio 2022 – Sono luoghi dove il tempo si è fermato, dove si vive a stretto contatto con la natura, senza televisione, usando energia rinnovabile e mangiando prevalentemente vegetariano o vegano. Sono le comunità stile hippy, oggi ecovillaggi, dislocati in tutta Italia. In Toscana le comunità più note sono oltre una decina.Tra queste anche il popolo degli elfi, a Montevettolini, in provincia di Pistoia, dove in queste ore è stata soccorsa una donna incinta in procinto di partorire. La comunità, situata nei pressi di Sambuca Pistoiese, è una delle più originali. Fondata negli anni Ottanta, ci vivono più di 150 persone. E' nata dall'occupazione di terre e ruderi abbandonati da decenni. Ci sono quattro piccoli villaggi e quattordici coloniche, tutte raggiungibili solo a piedi. Le case non hanno elettricità, ci si scalda e si cucina con la legna e si consuma solo ciò che si produce: frutta, ortaggi, olive, cereali. C'è una cassa comune per acquistare alimenti e beni che non si producono e ognuno dà in base alla propria disponibilità. I bambini vanno alla scuola autogestita, dove però insegnano anche docenti che non fanno parte della comunità. Se è una delle comunità più originali, non è la sola in Toscana. Ecco dove si trovano le altre. Ecovillaggio Ciricea, Piteccio (Pistoia) Sempre nel pistoiese si trova Ciricea, progetto di comunità no profit nato nel 2010. Un ex albergo è stato ristrutturato e riqualificato, nel parco adiacente ci sono gli orti. Attualmente ci vivono 13 persone, che si dedicano al lavoro online o fanno trattamenti. Altri sono in pensione e si dedicano all'agricoltura o alla realizzazione di prodotti artigianali. Campanara, Palazzuolo Sul Senio (Firenze) Nell'ecovillaggio Campanara, situato nell'appennino Tosco-Emiliano, tra rose profumatissime e frutti di bosco, si mangia biologico e ci si dedica alla raccolta dei prodotti dell'orto o alla ...