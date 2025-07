Donna scomparsa con i due figli L’amica: “Lory, fatti aiutare davvero”

Livorno, 4 luglio 2025 – Da sabato scorso si sono perse le tracce di Loredana Elena Chimu, 41 anni, e dei suoi due figli Francesco di 2 anni e Leonardo di 9 anni, allontanatisi sabato 28 giugno da Livorno in auto. La loro sparizione è stata subito denunciata e sulle loro tracce si sono messi gli investigatori della Squadra Mobile di Livorno. Con il passare dei giorni la tensione sale.

Così il padre di Leonardo, Marco Masetti noto ristoratore di Livorno, si è rivolto alla trasmissione di Rai 3 ’Chi l’ha visto’. Al microfono di Raffaella Griggi, inviata di ‘Chi l’ha visto’ ha lanciato il suo accorato appello: “Fai almeno sapere che i bambini stanno bene” e “torna a Livorno, vedrai che tutto si aggiusterà”.

Marco intanto si è recato a Lanzo Torinese in Piemonte. È qui che l’ultima cella telefonica ha agganciato il cellulare di Loredana domenica 29 giugno. Da allora più nulla: telefoni spenti e muti. Sempre Marco a ’Chi l’ha visto’ ha raccontato che Leonardo era con fratello di 2 anni, nato da una relazione successiva tra Loredana e un altro uomo, anche lui di Livorno.

Pensava fossero a Tirrenia ma quello che Leonardo gli ha raccontato per telefono, intorno alle 18 di sabato scorso non era veritiero per Marco.

“Leonardo mi ha detto che erano alle piscine e la sera la mamma li portava al Luna Park” ha riferito a ’Chi l’ha visto’. Le parole del bambino non potevano essere vere perché ha riferito Marco sempre a ‘Chi l’ha visto’ “le celle telefoniche già li inquadravano a Torino”.

Intanto sulla sua pagina facebook una sua amica Rosy Zummo ha scritto questo appello rivolto a Loredana: “Lory cara, da giorni non mi dò pace nel pensare al fatto che non ti sono stata abbastanza vicina negli ultimi tempi. Ho ascoltato all’infinito i nostri ultimi vocali. La tua idea di fare volontariato per allentare lo stress degli ultimi periodi, il mio spronarti a riposarti e pensare alla tua salute, la crema catalana che ami tanto e non ti ho ancora preparato, i libri di inglese che mi avevi messo da parte come scusa per vederci e che non ho ancora ritirato. Il tempo, questo maledetto tempo, che ci ingabbia e ci perseguita...”.

Prosegue: “E poi giornate passate a condividere le vostre foto, a cercare indizi e strade da seguire, a moderare sui social le fandonie di chi riversa sugli altri le proprie frustrazioni”. Aggiunge: “Lory, ti prego di dare a me e a tutte quelle persone che sono in apprensione per te e i bimbi, la possibilità di aiutarti veramente, stavolta, a risolvere tutto, senza scuse. Siamo tanti davvero. Magari non lo immaginavi, ma le soluzioni, unendo le forze, arriveranno. Torna, ti prego, e ripartiamo tutti insieme verso nuove strade. Ti vogliamo bene”.

