Niente cani in mare nè passeggiate in costume: Toscana, l’estate delle ordinanze

Firenze, 22 luglio 2023 – Con l’estate arrivano le ordinanze che regolano l’uso delle spiagge e il dress code per passeggiare sul lungomare, ma anche l’utilizzo dell’acqua per riempire le piscine, vietato a Siena e Grosseto. Stop, poi, ai cani legati alle catene o portati sulle spiagge di Follonica e Pietrasanta. All’isola del Giglio, invece, nelle settimane centrali di agosto torna il divieto per gli italiani non residenti di portare l’auto sulla terraferma, a meno che non si soggiorni cinque notti.

Porto Venere: no alle passeggiate in costume

Vietato circolare a torso nudo o indossando solo costumi da bagno nelle aree pubbliche, al di fuori di spiagge, passeggiate a mare, aree limitrofe e piscine. È quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco di Porto Venere, Francesca Sturlese, per "per contrastare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana". Il divieto vale fino al 30 settembre 2023 a Porto Venere, ma anche a Fezzano e Le Grazie. L’ordinanza vieta anche di sdraiarsi su suolo pubblico, aiuole, gradini dei monumenti, luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, panchine pubbliche. Stop anche ai bivacchi o ai pranzi e cene per strada contrarti alle regole di “decoro e decenza”.

Piertrasanta, i cani non possono fare il bagno in mare

A Marina di Pietrasanta, secondo quanto prevede l’ordinanza del sindaco Alberto Stefano Giovannetti, i cani non possono stare in acqua, al mare, tra le 9 e le 19. Via libera invece alla passeggiata sul bagnasciuga, con guinzaglio e con obbligo di raccolta delle deiezioni lasciate dall’amico a quattro a zampe. L’ordinanza è valida fino al 30 agosto 2023. Ai cani è vietato l'accesso dei cani nell’acqua destinata alla balneazione, quindi fino ai 300 metri dalla riva antistanti le concessioni, i passi a mare e la spiaggia libera di Motrone, e consente il passaggio degli animali da compagnia sui 5 metri della battigia solo al guinzaglio, che non potrà avere una lunghezza superiore a 1,5 metri. Infine, il proprietario del cane dovrà essere provvisto di sacchetti e palettine per la rimozione delle deiezioni liquide e solide dell'animale, con divieto di sotterramento o smaltimento in acqua.

Follonica, bagno in mare per i cani solo dalle 19 alle 10

Il Comune di Follonica, che da 24 anni riceve il riconoscimento della Bandiera Blu, anche quest’estate vieta l’accesso alla spiaggia ai cani dal 1 giugno al 31 agosto, ogni giorno, dalle 10 alle 19. Dopo le 19 ed entro le 10 di mattina possono invece stare sulla spiaggia e fare il bagno in mare. Esistono però due aree ‘bau beach’, specificatamente dedicate all'amico a quattro zampe, accessibili in qualsiasi orario, situate al nord del torrente Petraia e di quello del Fosso Cervia.

Toscana, no ai cani alla catena

È stata vietata in tutta la regione, dal giorno 22 luglio 2023 e fino al 30 settembre 2023, la custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente. L’ordinanza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha disposto il divieto per scongiurare che, in caso di incendio, il cui rischio resta elevato per le alte temperature, i cani legati alla catena non riescano a salvarsi.

Siena e Grosseto, divieto di riempimento delle piscine

Dal primo giugno scorso e fino al 30 settembre 2023, ei comuni serviti dall’acquedotto del Fiora, che sono nelle province di Siena e Grosseto, è vietato utilizzare l’acqua della rete idrica per riempire le piscine. Il divieto è stato introdotto a causa della siccità che da due anni interessa in modo particolare le regioni del Nord e del Centro, tra cui anche la Toscana. In pratica l’acqua con cui i proprietari hanno riempito la piscina a fine maggio deve restare la stessa fino ad ottobre.

Isola del Giglio, stop alle auto per chi pernotta meno di 5 giorni

Per contenere i flussi turistici, l’ordinanza del sindaco vieta, nel periodo dal 5 al 25 agosto 2023, l’afflusso e la circolazione nell’isola del Giglio dei veicoli appartenenti a non residenti che soggiornano meno di 5 giorni. Sono esenti dal divieto i veicoli con targa estera. Inoltre, per l’ingresso è previsto per il periodo estivo un contributo di 3 euro. Dal 1 aprile al 1 novembre 2023 vietato anche l’afflusso e la circolazione a Giannutri dei veicoli di non residenti sull’isola. Chi viola i divieti è punito con una multa che va da 430 a 1.731 euro.