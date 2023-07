Porto Venere, vietato girare a torso nudo: arriva l’ordinanza ‘anti cafoni’

Porto Venere, 21 luglio 2023 – Vietato circolare a torso nudo o indossando solo costumi da bagno nelle aree pubbliche, al di fuori di spiagge, passeggiate a mare, aree limitrofe e piscine.

È quanto prevede l’ordinanza firmata dal sindaco di Porto Venere, Francesca Sturlese, per "per contrastare situazioni di incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana".

Il dispositivo, esteso ai tre borghi di Porto Venere, Fezzano e Le Grazie, sarà valido fino al prossimo 30 settembre. Nelle ultime settimane sarebbero peraltro state molteplici le segnalazioni pervenute al Comune da parte di cittadini e turisti che lamentano situazioni che compromettono la normale vivibilità; sempre con maggior frequenza si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume, come l’uso improprio degli spazi pubblici, schiamazzi, circolazione nel centro storico del comune in costume da bagno o a torso nudo".

Quello di circolare nei borghi a torso nudo o in costume non è peraltro l’unico divieto. Lo stesso dispositivo vieta di sdraiarsi sul suolo pubblico, nelle aiuole, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine pubbliche, sulla soglia degli edifici situati lungo le strade, sulle scalinate. Vietato anche bivaccare, mangiare, bere o dormire "in maniera palesemente contraria alle regole di decoro e decenza" così come non sarà possibile occupare il suolo pubblico, le panchine, le scalinate con oggetti personali, e apparecchi che possano arrecare disturbo".

Le sanzioni saranno salate: da 25 a 500 euro a seconda della gravità della violazione.