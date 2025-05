Arezzo, 9 maggio 2025 – Divieti in via Porta Buia sabato 10 maggio per la presenza del ministro degli Interni

A margine di OroArezzo 2025, è prevista una visita in centro da parte del ministro degli Interni. Verrà dunque adottata una specifica disciplina del transito in via Porta Buia con divieto di sosta dalle 11:00 alle 15:00 di sabato 10 maggio in ambo i lati del tratto compreso tra i civici 38 e 10. Al momento dell’arrivo e della ripartenza da via Porta Buia, è altresì interrotto il traffico veicolare per il tempo necessario ad assicurare condizioni di massima sicurezza. La polizia municipale si riserva la facoltà di adottare eventuali ulteriori obblighi e divieti, anche a parziale modifica di quelli descritti, qualora emergessero esigenze particolari.