Diventano 11 i fondi che Arezzo Casa concede in locazione: si aggiunge anche l’ex Scuola Materna del Villaggio Gattolino ad Arezzo

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Ai 10 fondi da concedere in locazione già presenti nell’avviso pubblicato da Arezzo Casa il 2 Febbraio si aggiungono anche i locali dell’ex Scuola Materna Mater Purissima.

Arezzo Casa sta promuovendo una indagine di mercato per individuare soggetti ai quali concedere in locazione fondi ad uso non abitativo, che hanno dimensioni e caratteristiche diverse, situati ad Arezzo e Cortona, ai seguenti indirizzi:

fondi nel Comune di Arezzo: Via Cardinal Massaia 7 Via Garibaldi 235 - Via del Vingone 13 (2 fondi) - Via Libia 18 - Piazza Andromeda 24 - Via San Lorentino 54 - Via della Chimera 76; Villaggio Gattolino-Via Cardinal Massaia n. 20;

fondi nel Comune di Cortona: Via Gramsci 31 Camucia Via Gramsci 35/37 Camucia.

Tutte le informazioni, le modalità di presentazione delle offerte e il modello da utilizzare sono disponibili sul sito di Arezzo Casa S.p.A, all’indirizzo www.arezzocasa.net.