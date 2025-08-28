Arezzo, 28 agosto 2025 – Da Dakar a Castiglion Fiorentino: la storia di Bebeto, fondatore della scuola calcio “100% Foot”

Da qualche settimana veste la maglia della Castiglionese, ma la storia di Bara Mamadou Lamine Ndiaye, conosciuto da tutti come Bebeto, va ben oltre il campo da calcio. Nato a Dakar, in Senegal, il 31 dicembre 1991, è stato soprannominato “Bebeto” per essere il “bebè” nato a cavallo tra la fine e l'inizio di un nuovo anno.

Arrivato in Italia nel 2008, a soli 17 anni, per giocare nel Giulianova, ha intrapreso una lunga carriera da calciatore professionista che lo ha portato a indossare le maglie, tra le altre, di Lugano (Serie B svizzera), Kecskeméti e Gyirmót in Ungheria (Serie A ungherese) e Gaziantep in Turchia.

Nel 2014, proprio durante l'esperienza a Lugano, nasce l'idea che ha cambiato la sua vita: fondare a Dakar una scuola calcio tutta sua, la “100% Foot”, dedicata a ragazzi dai 6 ai 18 anni. Una scuola particolare, con una regola imprescindibile: per allenarsi e giocare, i giovani devono frequentare la scuola. "Non voglio che i ragazzi falliscano dove ho fallito io - racconta - non ho conseguito il diploma di scuola superiore. Per questo oggi sogno di diplomarmi, magari in lingue, visto che parlo cinque lungue, e di tornare a casa per seguire da vicino i miei ragazzi".

Oggi la “100% Foot” è una realtà consolidata: oltre 400 giovani frequentano la scuola calcio, che dispone di due istruttori e di strutture in continua crescita. Tutto è gratuito: dai campi di allenamento al vestiario, grazie al sostegno di Bebeto e alle donazioni raccolte negli anni. Recentemente è stata aperta anche una seconda sede in un villaggio vicino a Dakar. “La scuola calcio rappresenta un luogo sicuro dove i ragazzi possono crescere – spiega Bebeto – i genitori sanno che i loro figli sono seguiti e possono guardare con fiducia al futuro”.