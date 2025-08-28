Poste, le pensioni del mese di settembre saranno in pagamento a partire da lunedì 1

Arezzo, 28 agosto 2025 – Poste Italiane comunica che in tutti gli 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di settembre saranno in pagamento a partire da lunedì 1 settembre.
Sempre a partire da lunedì 1 le pensioni di agosto saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che hanno scelto l'accredito. I possessori di Carta di Debito associati a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 46 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.
Inoltre, i possessori di Carta di Debito associati a conti/libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all'anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat.
Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare lo 06 45263322.