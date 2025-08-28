Giostra: in fumo i primi 400 biglietti, è corsa al posto in piazza

Arezzo, 28 agosto 2025 – E' iniziata la caccia al posto. In un minuto ieri sono andati in fumo i primi 400 biglietti per la Giostra del Saracino di domenica 7 settembre . Potere del Click day che alle 15 in punto ha scatenato i primi 100 utenti più veloci sul form dedicato alla prelazione online che permetteva di far richiesta di massimo 4 ticket a testa. Gli stessi che saranno ritirati, mappa delle tribune alla mano, da domani mattina alla biglietteria di piazza della Libertà senza possibilità di delegare altre persone. Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle 9 di sabato 30 agosto, sarà attivata la vendita libera alla stessa biglietteria del percorso espositivo «I Colori della Giostra» per il Saracino di domenica 7 settembre per le sole tribune. Da domenica alle 15 invece saranno disponibili anche i biglietti in piedi per la Giostra ei tagliandi per la Prova Generale di venerdì 5 settembre alle 21,30. Dal 1 settembre scatta poi la vendita online sia per i posti in piedi della Giostra che per la provaccia.

Nel frattempo hanno riaperto i quartieri e nei quattro angoli della città sta per iniziare il primo fine settimana di feste, scena sotto le stelle ed incontri dedicati alla Giostra. Al lavoro nelle cucine e al servizio tavoli, volontari e quartieristi di tutte le età. Stasera a Santo Spirito c'è la 16esima edizione della Corsa del Bamba, domani musica reggaetton, sabato serata Mamma Mia. Domenica 31 pranzo delle estrazioni e la sera Saracieco e mini volley. Porta Crucifera riapre stasera il ristorante rosso verde, qui domani torna il classico Leccio party, sabato festa Ceres, domenica pranzo rosso verde e la sera Corrida e gonfiabili per bambini. Si riparte oggi anche a Sant'Andrea con San Giusto Divus Indie Fest. Domani cena spettacolo Euphoria, sabato Ballami party e domenica aneddoti sul corteggio con La Giostra dietro le quinte. Oggi a San Lorentino serata Sarabanda, domani si balla con Foro Loco, mentre sabato i giallo cremisi calano l'asso con il ritorno della Cena al contrario. Il 31 agosto è per i bambini con la domenica dei chimerotti.