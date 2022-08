La Toscana del lusso: bagni nel latte e adozioni di ulivi, gli extra curiosi dei resort

Firenze, 2 agosto 2022 - Sono i resort di lusso, fuori dalle città, che offrono forse le esperienze più stravaganti per i loro ospiti. Dal viaggio in mongolfiera al bagno nel latte, l'obiettivo, ovviamente, è fare stare bene il turista e offrirgli non solo una vacanza, ma una vera e propria esperienza di viaggio. Nell'esclusivo Borgo San Felice, sulle colline del Chianti Classico, gli ospiti possono dedicarsi al relax e al benessere nella Botanic spa, ricavata dall'antico frantoio, con soffitti a volta e alte finestre. Qui vengono proposti percorsi benessere intensivi e rigeneranti, dedicati all'anti aging e alla vinoterapia. Si può anche decidere di fare un giro in Ferrari sulle colline soleggiate del Chianti o concedersi l'emozione di un tour in elicottero, o ancora fare una gita in mongolfiera. Non mancano le classiche degustazioni di vino e le lezioni di cucina toscana, né le lezioni di yoga, pilates, tai chi e qi yong, da fare sia in forma privata che di gruppo, fino ad un massimo di sei persone. A Villa I Barronci di San Casciano Val di Pesa, si può adottare un olivo per 10 anni. Una volta rientrati a casa, si riceverà un attestato, il prodotto raccolto dall'olivo in confezione personalizzata, periodicamente saranno spedite le foto dell'albero e una targa personale di riconoscimento sarà posta sull'olivo. Il contributo è di 1.000 euro una tantum, con sconto del 10% sull'eventuale soggiorno nel resort. Curiosi e sicuramente benefici anche i trattamenti in loco nella spa. Tra i trattamenti proposti, un "sensoriale bagno di vapore cromoterapico" segutio da un "massaggio al sapore cremoso dello yogurt", Costo per 60 minuti 100 euro. In alternativa, si può rimodellare il proprio corpo e ridurre la cellulite, immergendosi in un fango caldo/freddo a base di peperoncino, olio di mandorle e mirra (durata 80 minuti, 120 ...