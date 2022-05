Covid, il bollettino dell'8 maggio in Toscana: 1.901 nuovi positivi, ricoveri a picco

Firenze, 8 maggio 2022 - Il bollettino del Covid in Toscana dell'8 maggio segna 1.901 nuovi positivi a fronte di 13.652 test, tra molecolari (2.882) e tamponi rapidi (10.771). Il tasso di positività è 13,9%, che sale al 62,1% sulle prime diagnosi (esclusi cioè secondo e successivi test di controllo), un dato in lieve discesa rispetto a domenica scorsa.

Basso il tasso di incidenza dei nuovi positivi ogni centomila abitanti: il numero maggiore è in provincia di Livorno (71,3 nuovi casi ogni centomila abitanti) e quello più basso a Firenze (42,4).

Ma la nota più positivi di oggi viene dai ricoveri, cobnsiderato che questo dato (al contrario del numero dei nuovi positivi) non risente del numero di tamponi eseguiti: qualcuno può avere sintomi da covid ma non farsi il tampone, ma se si ha bisogno di cure ospedaliere è impossibile bluffare. Ebbene anche oggi i ricoveri in Toscana scendono, sono 21 in meno (20 in area Covid e uno in terapia intensiva). Adesso negli ospedali toscani ci sono 479 pazienti in area covid e 22 in terapia intensiva, dove a fronte di due pazienti dimessi ne è entrato solo uno nuovo.

Sono 310.818 i casi complessivi ad oggi a Firenze (419 in più rispetto a ieri), 76.848 a Prato (141 in più), 89.668 a Pistoia (169 in più), 54.685 a Massa Carrara (100 in più), 117.080 a Lucca (201 in più), 128.029 a Pisa (235 in più), 98.931 a Livorno (235 in più), 102.101 ad Arezzo (150 in più), 78.066 a Siena (150 in più), 59.270 a Grosseto (101 in più)

