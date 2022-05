Covid, il tasso di incidenza nei comuni della Toscana: come circola il virus

Firenze, 8 maggio 2022 - Basta guardare la cartina per capire, già a occhio, che la situazione del Covid in Toscana è migliore delle scorse settimane: i comuni in rosso scuro sono quelli che hanno il tasso giornaliero di incidenza dei nuovi positivi ogni centomila abitanti più alto. Qualche settimana fa la cartina era tutta rosso scuro, adesso ci sono anche parecchie zone bianche o con pochi casi e comunque i tassi sono abbastanza bassi. C'è da dire che anche il numero dei tamponi è sensibilmente calato.

Nell'ultima giornata il comune con il tasso di incidenza più alto risulta Molazzana (Lucca) con 385 casi ogni centomila abitanti. In valore assoluto i nuovi positivi individuati ieri sono solo 4 ma su una popolazione di poco sopra i mille abitanti. Funziona così, il tasso di incidenza: parametra i nuovi positivi simulando che la popolazione sia in multipli da centomila, così permette di capire se un certo numero di positivi trovati in un giorno in un dato territorio siano da considerare tanti o no.

Nella zona Asl Toscana Centro (province di Firenze, Pistoia e Prato) i comuni con il tasso più alto sono Palazzuolo sul Senio (267, con 3 casi su 1.121 abitanti), San Marcello Piteglio (115), Gambassi Terme (103) e Marradi (100).

Nella zona Asl Toscana Nord Ovest (province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa) dopo Molazzana il dato più alto è Sassetta (livorno), dove c'è solo un caso ma su appena 477 abitanti, poi Villa Basilica (198), Bibbona (188) e Montecarlo (182).

Nella zona Asl Toscana Sud est (province di Arezzo, Grosseto e Siena) la maglia nera va a Radicondoli (218, con soli due casi), poi Radda in Chianti (201), Pratovecchio Stia (199), Sestino (162) e Castelnuovo Berardenga (147).

Bassi i tassi di incidenza a livello provinciale. Il più alto è Livorno con 71,3 nuovi casi ogni centomila abitanti, il più basso a Firenze (42,4). Basso anche ad Arezzo (44,5) e a Grosseto (46), compreso fra 50 e 58 in tutte le altre province.