Covid Toscana oggi, i dati del 2 luglio: 4.527 nuovi positivi. Crescono i ricoveri

Firenze, 2 luglio 2022 - Anche oggi non molla la presa del Covid 19 in Toscana. Secondo il bollettino del 2 luglio fornito dalla Regione Toscana, i nuovi casi positivi sono 4.527 su un totale di 5.623 test di cui 842 con tamponi molecolari e 3.685 con test rapidi. Il tasso di positività è all'80,5% (ieri era all'81,8%). Crescono i ricoveri: sono 491 (42 in più rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva. Si registrano infine 4 morti.

Leggi anche:

Il Covid rischia di rovinare l’estate? Il virologo Pistello: "Mi preoccupa più l’autunno"

Covid Toscana, i dati del 1 luglio

Omicron: "La sottovariante BA.5 è più contagiosa, ecco quali sono i sintomi"

Covid, spinta alla quarta dose

Coronavirus, valanga di positivi fantasma. Ondata d’estate: ecco i veri dati

Il quadro generale

In Toscana sono 1.221.652 i casi di positività al Coronavirus, 4.527 in più rispetto a ieri (842 confermati con tampone molecolare e 3.685 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.151.241 (94,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.898 tamponi molecolari e 16.150 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25,1% è risultato positivo. Sono invece 5.623 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'80,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 60.220, +5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 491 (42 in più rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (3 in più). Purtroppo, oggi si registrano 4 nuovi decessi: 4 donne, con un'età media di 86,3 anni.

Come circola il virus in Toscana

Sono 339.761 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.346 in più rispetto a ieri), 82.988 a Prato (269 in più), 97.098 a Pistoia (306 in più), 59.809 a Massa (206 in più), 128.451 a Lucca (560 in più), 141.896 a Pisa (528 in più), 108.910 a Livorno (387 in più), 110.684 ad Arezzo (389 in più), 86.234 a Siena (317 in più), 65.266 a Grosseto (219 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

In isolamento

Complessivamente, 59.729 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (3.151 in più rispetto a ieri, più 5,6%).

I ricoveri

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 491 (42 in più rispetto a ieri, più 9,4%), 15 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 25%).

I guariti

Le persone complessivamente guarite sono 1.151.241 (1.330 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 1.151.241 (1.330 in più rispetto a ieri, più 0,1%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

I decessi

Le 4 persone decedute sono: 1 a Lucca, 2 a Pisa, 1 a Livorno. Sono 10.191 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.206 a Firenze, 841 a Prato, 918 a Pistoia, 656 a Massa Carrara, 956 a Lucca, 1.133 a Pisa, 749 a Livorno, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, 391 a Grosseto, 140 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.